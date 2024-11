Promozione. Pietrasanta per tenere la vetta. Forte da playoff

Il campionato di Promozione è giunto all’11ª giornata, apertasi già ieri con l’anticipo del sabato Real Cerretese-Cubino (1-0).

Il Pietrasanta primo della classe oggi alle 14.30 sarà di scena allo “Strulli“ di Monsummano contro una squadra che in settimana ha cambiato guida tecnica affidandosi all’esperto Corrado Scintu dopo aver esonerato Iacopo Fanucchi. Sarà la sfida nella sfida fra i fratelli Citti: il maggiore Leonardo (classe ’95 portierone del Pietrasanta) e Riccardo (’97 difensore del Monsummano, ex Viareggio). Dirigerà l’incontro Luca Alessandro Avelardi di Livorno, coi guardalinee pisani Francesco Corcione e Lorenzo Diomedi. "Sarà una partita fisica, su campo grande e pesante – si aspetta il tecnico biancoceleste Giuseppe Della Bona – loro sono strutturati... e dovrebbero aver appena preso anche Daniel Gemignani dallo Zenith Prato (ex Esperia Viareggio ai tempi della C, ndr)". Nel Pietrasanta fuori solo Laurini oltre all’ultimo arrivato Alessandro Bertozzi (ex Carrarese, vivaio Sampdoria e Real Forte Querceta). Torna Mattiello dalla squalifica e riprenderà subito posto in trequarti dietro le due punte. Probabile formazione (3-4-1-2): 1 L. Citti; 2 Da Prato (Laucci), 3 Terigi (C), 5 Bartoli (2005); 7 Szabo, 4 Aquilante (S. Ceciarini), 8 Biagini, 6 Della Pina; 10 Mattiello; 9 Bruzzi (Falorni), 11 Remedi.

Il Forte dei Marmi ospiterà al “Necchi-Balloni“ il Firenze Ovest. La terna sarà tutta livornese con Roberto Scardigli, Nicola Mori ed Edoardo Bo. L’allenatore degli squali Luca Cagnoni, che torna in panchina dopo aver scontato i due turni di squalifica, avrà tutti a disposizione tranne il terzino sinistro Valori (causa lavoro). Tanti sono i ballottaggi da sciogliere in ogni reparto del campo. In mediana tornerà titolare capitan Lossi? Non è detto. L’intento del Forte è dare continuità ai 3 punti ottenuti domenica scorsa con la Lampo. Probabile formazione (4-2-3-1): 1 Ceragioli; 5 Gentile (2005), 2 Credendino, 6 Rocchiccioli (F. Sodini), 3 Cardillo (Arcidiacono, 2007); 4 Papi, 10 Lossi (C); 7 Tedeschi, 11 Rodriguez, 8 Del Soldato (N. Sodini); 9 Maggi.