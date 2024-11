Rondinella prende Vezzi. E Tacconi va all’Affrico

Si parte il 2 dicembre, ma qualcuno si è già mosso. La prima notizia ufficiale riguarda l’arrivo di Filippo Vezzi (nella foto) alla Rondinella, una voce che circolava da alcuni giorni. Classe 1992, seconda punta, Vezzi dopo aver giocato con Figline, Terranuova Traiana e Zenith Prato, ha scelto la Rondine dove ritrova l’allenatore Enrico Gutili che nella Sestese, ha saputo trasformare Vezzi da esterno di fascia a punta d’attacco. Il suo arrivo va rinforzare il reparto offensivo biancorosso formato da Polo, Bencini e Travaglini, ma consente all’attaccante Alessio Frezza (1996) di rescindere consensualmente il contratto con i biancorossi. Frezza starebbe per accordarsi con l’Antella 99.

Anche in casa Affrico c’è stata una new entry. Si tratta di Lapo Tacconi (1992) attaccante che dopo aver rescisso il contratto con l’Antella va a rinforzare il reparto degli azzurri composto da Bianchi, Di Gaudio, Guerra, Papini e Centrone. C’è fibrillazione anche a Scandicci dopo gli infortuni di Meucci e di Tommaso Del Pela, si cercano nuovi innesti. L’attaccante Gabriele Vangi, in questi giorni accostato a diverse squadre dovrebbe restare al Montespertoli che per gli infortuni i Marcacci e Marchi, oltre a confermare Vangi sarebbe interessato a Verardi, ex Montecatini.

In Promozione, dopo l’arrivo in casa Luco di Leonardo Caprio (2005) ex Sestese, subito in gol domenica a Subbiano, anche il Pontassieve conferma l’arrivo dal Figline del giovane centrocampista Riccardo Buset (2006). L’ex Grassina Natale Silvestro (1991) centrocampista, dovrebbe accasarsi con il Montagnano. Anche il Dicomano tratterebbe un difensore e in centrocampista. Si vocifera di Lombardi ex Fiesole e Cosimo Nocentini ex Pontassieve; per lui sarebbe un ritorno.

