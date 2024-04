Promozione. Pietrasanta riprende l’inseguimento alle zebre. Versiliesi in casa all’esame Castelnuovo Garfagnana

Continua ad inseguire la capolista Viareggio a 3 punti di distanza il Pietrasanta che al contempo, oltre a coltivare legittimamente il sogno di un possibile aggancio in vetta, tiene anche sempre ben in vista l’obiettivo di consolidare il proprio secondo posto (la Real Cerretese terza a -1 oggi sarà a Settimello ma senza il suo top-player Bouhafa: il capocannoniere del torneo ha preso due giornate di squalifica e dunque salterà pure la Larcianbese domenica prossima) cercando di attivare la forbice di 10 punti dalla quinta classificata (al momento ne ha 8 di punti di vantaggio sulla 5ª Pontremolese) così da saltare la semifinale playoff e andare direttamente alla finale playoff del girone, sempre in posizione di vantaggio.

Oggi alle 16 allo stadio Comunale “XIX Settembre“ arriverà il Castelnuovo Garfagnana di mister Massimiliano Pisciotta e dei vari Grassi, Biagioni, Inglese, Riccardo Benedetti e Camaiani. Proprio gli attaccanti sono quelli da contenere meglio e il tecnico del Pietrasanta Giuseppe Della Bona studia le giuste contromisure tattiche, come sempre molto attento e preparatissimo sulle caratteristiche degli avversari. "Ci aspetta una partita difficilissima e per portare a casa i tre punti dovremmo dare il massimo – dice ’Beppe’ Della Bona – ho visto le immagini della partita del Castelnuovo di domenica scorsa col Viareggio ed è evidente come i garfagnini adesso siano in un grande stato di forma, con una bella gamba, in piena salute e con notevole qualità nel gioco. Noi siamo al completo e io ho l’imbarazzo della scelta. I dubbi che ho sono soprattutto sulle quote “under“ e sul partner d’attacco di Mengali".

La terna designata è con l’arbitro Federico Lorenzi di Pistoia e i guardalinee Mirko Mangini di Livorno e Valentina Biondi di Lucca. Della Bona deve scegliere in che ruolo schierare l’immarcabile Szabo: esterno, mezzala o seconda punta? Se gioca a centrocampo allora davanti si libera un posto per uno fra Falorni, Pinelli e Mancini accanto all’inamovibile Mengali. Ma occhio alla mossa Salini (2004) davanti che libererebbe una casella per un “over“ a centrocampo.

Probabile formazione (3-5-2): 1 Citti; 5 Genovali, 4 S. Ceciarini, 3 Laucci; 7 Szabo, 10 Fra. Tosi, 6 Ghelardoni, 8 Tragni (’03), 2 Lorieri (’04); 9 Mengali, 11 Falorni (Pinelli o Mancini).