Promozione. Pieve Fosciana fallisce ancora e resta nel baratro

A. G. DICOMANO

1

PIEVE FOSCIANA

0

ALLEANZA GIOVANILE DICOMANO: Maionchi, Marchese, Cosi, Carnevale, Pantiferi, Reggioli, Fayé (79’ Paggetti), Di Biasi (71’ Nocentini), Zeni, Bencini, Bertini (68’ Nardoni). (A disp.: Martini, Bacocci, Crescioli, Caramelli, Cherif). All.: Governi.

PIEVE FOSCIANA: Velani, Nelli (84’ Bonini), Pietrazzini, Pieroni, Matteucci, Ghilarducci (60’ Rocco), Lucchesi, A. Turri I (60’ Orsetti), Pugliese, Bertellotti, Telloli. (A disp.: Regoli, Cavani, Tardelli, A. Turri II, Biagioni). All.: Martinelli.

Arbitro: Briganti di Carrara.

Rete: 83’ Nocentini.

DICOMANO - L’Alleanza Giovanile Dicomano piega nel finale il fanalino di coda Pieve Fosciana e continua la rincorsa alla salvezza. Che, invece, diventa ormai un miraggio per i garfagnini. Al "Comunale" va in scena una sfida decisiva per la squadra allenata da Lorenzo Governi che deve accorciare sulle squadre che la precedono. Ma anche per le residue speranze di quella di Martinelli. Al 33’ una punizione velenosa di Bencini impegna Velani. All’83’ la rete decisiva, realizzata dal nuovo entrato Nocentini. Al 92’ un retropassaggio favorisce Pugliese, ma l’attaccante lucchese non trova la porta con un pallonetto che poteva valere l’1-1.

C. P.