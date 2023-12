Promozione. Pieve Fosciana ko. Finisce in otto. Sconfitta grave

PIEVE FOSCIANA

0

SETTIMELLO

2

PIEVE FOSCIANA: Regoli, Nelli, Telloli, Pietrazzini (75’ Pieroni, 82’ Velani), Matteoni, Orsetti (56’ Da Prato), Giunta, Turri (79’ Tardelli), Pugliese, Rocco (73’ Ghilarducci), Bertellotti. (A disp.: Cavani, Valdrighi, Febbrai, Biagioni). All.: Martinelli.

SETTIMELLO: Marchi, Diffini, Nodari (56’ Ferrari), Thiam, T. Testaguzza, Ussia, Lakti (87’ Russo), Gambini, Orlandi (82’ Traorè), Calabretta, Angiolini (56’ Oriti). (A disp.: I. Testaguzza, Baldi, Gasparrini, Settesoldi). All.: Giannini.

Arbitro: Pisaneschi di Pistoia (assistenti: Gallà di Pistoia e Testi di Livorno).

Reti: 72’ Ussia, 78’ Telloli (aut.).

Note: espulsi 81’ Da Prato e Regoli, 88’ Velani e Traorè.

PIEVE FOSCIANA - Un Pieve Fosciana troppo timido e mai pericoloso in fase offensiva, perde malamente in casa lo scontro-salvezza con il Settimello, rimanendo, così, da solo all’ultimo posto. Primo tempo equilibrato e povero di emozioni, mentre, nella ripresa, sono gli ospiti a fare la partita ed a passare in vantaggio con il tocco sotto misura (forse di mano) di Ussia su azione d’angolo. Da lì a poco il disastro è servito, con il clamoroso errore del portiere Regoli che "liscia" l’innocuo retropassaggio di Telloli, regalando il raddoppio ai fiorentini.

La gara in pratica finisce qui per quanto riguarda il risultato, non per la situazione dei biancorossi, con le espulsioni di Da Prato (fallo da ultimo uomo), Regoli (proteste) e Velani (insieme a Traorè per reciproche scorrettezze) che non fanno altro che peggiorare una giornata da dimenticare. Nel finale il Settimello non infierisce su una squadra ridotta in otto. Molto contestato l’arbitraggio.

Flavio Berlingacci