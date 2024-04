Promozione. Pieve Fosciana. Penultimo atto a Lamporecchio

Penultima giornata del campionato di Promozione e ultima trasferta per il Pieve Fosciana che scende ai "Giardinetti" di Lamporecchio per affrontare il Lampo Meridien. Per i garfagnini, ormai retrocessi in Prima categoria, si tratta di un impegno piuttosto arduo, al cospetto di un avversario di centro classifica, ma con valori tecnici nettamente superiori rispetto ai ragazzi di Federico Cecchi che cercheranno di limitare i danni, per chiudere meglio possibile la loro sfortunata stagione. E’, infatti, questo l’obiettivo primario dei biancorossi che si presentano alla gara in formazione rimaneggiata, ma consci dei propri limiti, presumibilmente ben abbottonati a coperti per non fare brutte figure, dopo avere incassato ben dieci reti nelle ultime due partite.

Finire con dignità: questo l’imperativo in casa Pieve Fosciana, dove si pensa già al futuro ed al prossimo torneo di Prima categoria, cercando di ritrovare motivazioni ed entusiasmo in prospettiva futura. Compito non certo facile, sia per una squadra che ha ormai mollato, che per staff tecnico e dirigenza che provano a scuotere il gruppo, con il principale obiettivo di ritrovare un po’ di morale.

Si gioca domani, alle ore 16. Ponostico tutto dalla parte dei pistoiesi, anche se i pievarini proveranno a dare tutto fino al termine.

Flavio Berlingacci