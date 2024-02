Promozione. Pieve Fosciana senza Regoli e Pieroni in trasferta. A Monsummano si gioca un bel pezzo di speranze Dopo la sconfitta con il Pietrasanta, il Pieve Fosciana si prepara per una difficile trasferta a Monsummano. Con assenze importanti, la squadra cerca disperatamente punti per evitare il rischio retrocessione.