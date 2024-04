Promozione. Pieve Fosciana. Terz’ultimo atto. C’è la Pontremolese

Terz’ultimo atto della tribolata stagione del Pieve Fosciana che, francamente, spera che finisca in fretta questo suo campionato, ma cerca di onorare l’impegno, puntando a fornire una prestazione dignitosa nella gara interna contro il Lunigiana Pontremolese, formazione tosta e bene attrezzata che, in piena corsa per un posto nei play-off, sale in Garfagnana per fare bottino pieno, per non perdere il passo delle rivali e confermarsi nella parte alta della classifica.

Avversario, dunque, forte e motivato, contro il quale i biancorossi cercheranno di mettere in campo grinta e orgoglio, doti che sono clamorosamente mancate nell’infausta trasferta di Avenza contro il San Marco. Per l’onore, dunque e, soprattutto, per non fare una brutta figura, anche se non è facile, con il giovane allenatore Federico Cecchi, subentrato la scorsa settimana al dimissionario Daniele Martinelli.

Il nuovo allenatore dei biancorossi proverà a schierare una formazione all’altezza, con diversi giovani e alcuni ragazzi che, apparsi recentemente sotto tono, cercheranno di scuotersi, per dare un senso alle ultime tre domeniche di Promozione per i pievarini che dovranno, poi, iniziare a pensare seriamente al futuro per ripartire dalla Prima categoria, sicuramente con un altro spirito. Si gioca di nuovo allo stadio "Alberto Terni" di San Romano in Garfagnana; fischio d’inizio alle ore 16.

Flavio Berlingacci