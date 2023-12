Promozione. Pieve, Martinelli: "Gol in off-side"

Non cambia niente al Pieve Fosciana: altra sconfitta e ultimo posto, in attesa del mercato di riparazione. Contro il San Marco Avenza sfortuna e soliti limiti. "La rete che ha deciso la partita era in netto fuorigioco – afferma il neoallenatore Daniele Martinelli – : poi abbiamo reagito, ci abbiamo provato, loro sono rimasti in dieci, ma nel finale abbiamo rovinato tutto, rimanendo anche noi in nove".

"E’ evidente che questa squadra ha grossi problemi – ammette il tecnico viareggino – , ma contro il San Marco era più giusto un pari, per la volontà messa in campo dai ragazzi e per alcune buone cose che abbiamo fatto. Poi sono gli episodi a decidere le partite, anche se, francamente, dovevamo sfruttare meglio la superiorità numerica e giocare con più testa. Sì, perchè il vero problema è questo: il Pieve Fosciana va ricostruito da un punto di vista psicologico, oltre che fisico, chiaramente con qualche nuovo arrivo in ogni reparto. Ora due gare proibitive; poi il match casalingo con il Settimello prima di Natale che deve essere il vero punto di ripartenza".

Flav. Berl.