Promozione: play-off. La ’Samma’ si illude. In finale va l’Alsenese

ALSENESE

4

SAMMARTINESE

2

ALSENESE: Indolfi Raia, Bonini, Compaore, Cerati (40’ st Renteria), Kupa (43’ st Peluso), Delazzari (36’ st Barbarini S.), Marzoli, Partelli, Barbarini L., Saia (48’ st Hathaway), Panzetti (43’ st Facchini). A disp. Ballotta, Villaggi, Sbordi, D’Elia. All. Guarnieri.

SAMMARTINESE: Neviani (41’ st Falavigna), Carretti (31’ st Corradini), Montipò, Vezzani, Pederzoli, Bega, Toscano (36’ st Venturelli), Owusu, Zogu, Salsi (31’ st Dabre), Gareri (41’ st Santini). A disp. Malaguti, Okpebholo, Gigante, Casoni. All. Reggiani.

Arbitro: D’Ovidio di Bologna.

Reti: 28’ rig. Zogu (S), 45’ Partelli (A); 3’ st Bonini (A), 11’ st aut. Cerati (S), 25’ st Barbarini L. (A), 31’ st rig. Saia (A).

Note: ammoniti Kupa, Delazzari e Zogu.

La Sammartinese si illude ma in finale va l’Alsenese. I neroverdi vanno avanti poco prima della mezz’ora su rigore trasformato da Zogu, dopo l’atterramento di Bega da parte di Cerati; i piacentini reagiscono nel finale di primo tempo con un gol in mischia di Partelli, con proteste ospiti per un sospetto tocco di mano in area, e sorpassano ad inizio ripresa con Bonini. Un’autorete di Cerati, che anticipa maldestramente Pederzoli, vale il 2-2, poi sono Luca Barbarini e un penalty di Saia, su dubbio fallo di mano in area di Carretti, firmano il break decisivo.