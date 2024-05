Promozione Play off. Sestese, che trionfo. L’Eccellenza è realtà

Sestese

2

San Miniato Basso

0

SESTESE: Giuntini, Matteo G., Cucinotta, Pisaneschi, Biondi, Lenzini (27’ st. Casati) Dianda (48’ st Sarr) Belli, Torrente (19’ st Ermini) Ciotola (37’ st. Renieri) Berti (42’ st Manganiello). All.: Polloni.

SAN MINIATO BASSO: Micheli, Langella, Desii, Gamba, Marinari (43’ pt. Fabbrini), Aliotta, Niccolai, Remedi L., Mori (18’ st Mancini) Remedi A., Demi (29’ st Vanni). All.: Ticciati.

Arbitro: Boeddu di Prato.

Marcatori: 26’ Berti, 80’ Casati.

Note: espulso al 90 Mancini. Ammoniti Dianda, Belli, Ermini, Remedi L., Fabbrini.

Larciano - Il trionfo della Sestese, che sconfiggendo per due reti a zero il San Miniato Basso, vince lo spareggio del campionato di Promozione, girone B e conquista il passaggio all’Eccellenza. Al triplice fischio finale della gara è iniziata la grande festa dei giocatori della Sestese che insieme ai propri tifosi, giunti massicciamente al Cei di Larciano, hanno gioito per la vittoria.

L’importanza della posta in palio e il forte caldo ha condizionato il gioco della due squadre, apparse piuttosto tese. Un solo episodio degno di cronaca da raccontare nel primo tempo, dal quale è nata la rete del vantaggio della Sestese. AL 26 su un traversone di Belli, interviene con decisione Berti, che dal centro dell’area di rigore, conclude violentemente in porta, superando l’incolpevole portiere. La palla si infila nell’angolino basso alla destra di Micheli.

Il raddoppio, che di fatto chiude lo spareggio, viene realizzato al 39 minuto del secondo tempo da Casati , che ribatte in gol , una corta respinta di Micheli, intervenuto su un tiro di Langella. Nei minuti finali non succede niente, con la Sestese che riesce a controllare agevolmente il gioco degli avversari. Da registrare un fatto positivo per il calcio dilettantistico. Allo stadio Idilio Cei si è registrato il tutto esaurito di tifosi.

Massimo Mancini