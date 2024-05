Promozione Play-out. Il Pienza fa festa dopo i supplementari. Torrenieri retrocesso Pienza vince il play-out contro Torrenieri e si salva in Promozione. Partita equilibrata e poco spettacolare, decisa ai supplementari. Espulso un giocatore del Torrenieri. Piena gioia per Pienza, grande rammarico per Torrenieri.