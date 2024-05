Promozione. "Playout, in Appignanese-Aurora non c’è niente di scontato»

"Sono partite secche e sarà determinante l’aspetto mentale". È quanto dice l’allenatore Paolo Passarini che ha centrato l’Eccellenza alla guida del Matelica. Oggi si giocano i playoff e i playout del girone B di Promozione. Il Trodica di Roberto Buratti farà visita alla Vigor Castelfidardo. "La Vigor non giocherà sul suo campo abituale e ciò potrebbe incidere nonostante la gara si giochi nella stessa città. Il risultato è imprevedibile: da un lato c’è la Vigor che è una squadra organizzata, che gioca un calcio di palleggio in cui esalta il complesso, dall’altra parte ci sarà un Trodica abile ad attaccare sulla seconda palla, una formazione aggressiva, di temperamento e con grosse individualità. Ritengo che possa essere una gara decisa da un episodio". Sono gare in cui le palle inattive possono recitare un ruolo primario. "Entrambe hanno elementi abili sotto questo punto di vista, penso a Santoni della Vigor e per il Trodica a Titone e a Monserrat abile nel gioco aereo". A Martinsicuro si sfideranno l’Atletico Centobuchi e il Corridonia. "Si tratta – spiega Passarini – di una gara in cui può sembrare favorito l’Atletico perché gioca in casa e lo scorso anno ha maturato esperienza su questo tipo di partite, però il Corridonia è reduce da una stagione strepitosa e può affrontare queste sfide con leggerezza, senza quella pressione che grava su chi è favorito". Nel playout Appignanese-Aurora Treia c’è una stagione in palio. "Si tratta di una partita in cui non c’è nulla di scontato. L’Aurora è reduce da un risultato positivo mentre l’Appignanese ha fallito un match ball e ultimamente ha fatto fatica in casa. È una gara da tripla". Di certo sarà un match combattuto. "Sarà una battaglia e mai come in questa occasione si dovrà stare molto attenti perché si affrontano formazioni che hanno la più alta percentuale di gol su palla inattiva. Penso che vincerà chi avrà i nervi più saldi".