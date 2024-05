Promozione, playout. Pistelli salva l’Appignanese e condanna l’Aurora Treia

Appgignanese

1

Aurora Treia

0

APPIGNANESE: Pettinari, Picchio, Gesuelli, Tarquini, Galassi (2’ pts Giampaoli), Argalia, Carboni (28’st Zitti), Gagliardini N. (4’ sts Lasku), Pistelli, Medei (35’ st Giampaoli), Raponi (40’ st Rapagnani). All Cantatore.

AURORA TREIA: Frascarelli, Armellini, Acciaresi, Petruzzelli, Cervigni, Palazzetti (1’ pts Filacaro), Massimi, Fratini (1’ pts Capponi), Fereyra (40’ st Cela), Pucci, Andreucci. All. Moretti.

Arbitro: El Mousin di Pesaro.

Rete: 3’ pts Pistelli.

Note: spettatori 900 circa. Espulsi: Buldorini dalla panchina e al 15’ st Filacaro. Ammoniti: Gesuelli, Tarquini, Pettinari, Acciarresi. Angoli 5-7; recupero : 2 – 3.

Il gol di Pistelli salva l’Appignanese e condanna alla retrocessione l’Aurora Treia: è la sentenza della sfida playout che mette in palio la permanenza nel campionato di Promozione richiamando sugli spalti il pubblico delle grandi occasioni. Alla fine scoppia la festa in casa dell’Appignanese per una stagione che si conclude alla grande, onore all’Aurora Treia che disputa una partita grintosa e corretta. Le squadre si giocano la permanenza nel campionato di Promozione e, come era logico, la gara si mantiene in equilibrio: Andreucci si rende pericoloso quasi subito e al 30’ ci prova Medei che tenta la via del gol, ma la conclusione termina di poco fuori.

Nella ripresa il caldo si fa sentire e il ritmo è un po’ più blando, l’Aurora ha un solo risultato e deve vincere, Andreucci si rende pericoloso. Poi l’Appignanese si fa viva per due volte in attacco insidiando la porta difesa da Frascareli. Il risultato non si sblocca e si va ai supplementari, e dopo pochi minuti Rapagnani serve un buon pallone a Pistelli la cui conclusione finisce in fondo alla rete. È il gol partita che sancirà la salvezza. L’Aurora si lancia avanti ma lascia spazi al contropiede che Lasku e Raponi non sfruttano appieno.