Promozione, poker dell’Atletico Maremma sul campo dell’Armando Picchi

L’Atletico Maremma sbanca il campo livornese dell’Armando Picchi nell’anticipo del girone B di Promozione. La squadra di mister Lorenzini ha vinto 4-1 dimostrando personalità e qualità tecniche superiori. Vettori e Forieri nel primo quarto d’ora hanno incalanato la sfida sui binari della vittoria, anche se il gol di Durante ad inizio ripresa aveva riaperto l’incontro. Nel finale Coli (nella foto) e Rodriguez hanno chiuso i conti segnando altre due reti. ARMANDO PICCHI: Grassia, Pulina, Polese, Carnieri, Prete, Milianti, Barnini, Danieli, Durante M., Bellerini, Vanni. A disposizione: Perullo, Lusito, Baldi, Durante D., Meta, Volpi. All. Sbrilli. ATLETICO MAREMMA: Beligni, Majuri, Sabatini N., Ferraro, Amorfini, Forieri, Coli, Vettori, Scozzafava, Costanzo, Cret. A disposizione: Villani, Bertocchi, Rodriguez, Sabatini C., Sarzilla, Presicci. All. Lorenzini. Reti: 6’ Vettori, 13’ Forieri, 9’st Durante M., 39’st Coli, 44’st Rodriguez. Intanto oggi si giocano Invictasauro-Sestese, Sant’Andrea-Saline, Urbino Taccola-Belvedere.