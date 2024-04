Promozione Pontremolese all’esame Pieve Fosciana

Voglia di riscatto, voglia di vittoria. Oggi alle 16 la Pontremolese al “Don Guglielmo Muccini“ contro il fanalino di coda del campionato di Promozione Pieve Fosciana, non ha alternative: vincere per consolidare il quinto posto che la tiene ancora in area playoff. Un pomeriggio che sa tanto di svolta, quello che dovrebbe avvicinare forse in maniera decisiva l’Azzurra alla conquista dell’area spareggi-promozione. È stata, una settimana caratterizzata dal tonfo interno di sette giorni fa contro il Monsummano, dove la squadra di Giorgio Chelotti ha disputato ancora un’altra delle peggiori partite della stagione. Martedì nello spogliatoio-confessionale, dopo le "sparate" di Verdi e Lecchini, che qualcuno ha ritenuto inopportune, il tecnico a muso duro ha messo di fronte i giocatori alla dura realtà nella quale si sono venuti a trovare sperperando un patrimonio immenso. Ma ci sono ancora nove punti a disposizione per porre rimedio a una situazione non compromessa ma che potrebbe diventarla ed è su questo tasto che Chelotti ha cercato di battere per riproporre stimoli alla sua squadra.

Il tecnico dell’Azzurra, così come il suo secondo Alessandro Maurelli, nella trasferta della ValSerchio saranno cosdtretti a dirigere le operazioni dalla tribuna perché appiedati dal giudice sportivo. Assenti lo squalificato Gabrielli, i lungo degenti Vignozzi, Iaropoli, D’Antongiovanni, Parmigianni, Filippi e gli aventiniani Costi, Bellotti, Magistrelli. Rientra Verdi che ha scontato la giornata di squalifica.