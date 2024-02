Promozione Pontremolese, derby di fuoco. Aprili: "Con la San Marco sfida spartiacque"

Ventunesima domenica del campionato di Promozione, calcio d’avvio fissato alle 15. La Pontremolese che resta in attesa dell’esito del reclamo presentato dalla Larcianese avverso regolarità ed esito gara disputata il 14 gennaio 2024, nel primo pomeriggio si trasferisce al “Paolo Deste“ ad Avenza per affrontare i cugini del San Marco Avenza. Dopo il “nulla di fatto“ di domenica scorsa contro la Real Cerretese, la squadra allenata da Riccardo Bracaloni, pur con tutte le insidie che la partita-derby porta dentro di sé, si cala in terra marmifera con il proposito di sovvertire il pronostico che, vista la situazione nella quale si sono venuti a trovare i ragazzi di mister Alessi, hanno l’esigenza di passare alla cassa per ritirare il massimo della posta in palio.

L’attesa del responso non stordisce l’allenatore Bracaloni, il presidente Aprili il suo vice Beghini e il ditti Lecchini, quest’ultimo un pirata che non smuovi neanche con le cannonate dal suo posto, gestisce le situazioni più difficili con la scorza di chi conosce come affrontare sentieri pericolosi. Lecchini nel corso delle settimane ha cambiato gli aggettivi, la punteggiatura, non i concett.C’è l’assoluto bisogno di rimanere quelli che da un mese a questa parte soffrendo sempre vogliono rimanere in compagnia della Real Cerretese e Viareggio.

Bianconeri che hanno chiesto e ottenuto il rinvio della gara che li metteva di fronte al Monsummano. Una fermata che per certi aspetti condiziona e non poco il viaggio delle pretendenti al successo finale. Si sta scrivendo un’altra pagina che non appartiene al mondo dilettanti. Insomma, come prima, più di prima, la dirigenza e l’area tecnica, tutti insieme, tengono la testa sul manubrio, senza temere che qualcuno la rialzi, stanno addosso alla squadra come una camicia bagnata, vietati voli di fantasia. Qua chi si ferma è perduto.

Come un attore navigato, il grande comunicatore Aprili disegna il suo volto a seconda delle circostanze, anche le smorfie sembrano un copione studiato. Dalla sua faccia si intuisce lontano un miglio che per la trasferta di questo pomeriggio la sua Pontremolese deve tenere alta la tensione, anche perché Bracaloni è costretto a cambiare qualcosa rispetto alla partita di sabato scorso contro la Cerretese: sicuramente out Grasselli e i lungo degenti Parmigiani, Vignozzi e Sancredi. "Quella di oggi – sostiene Aprili – sarà la classica partita sparti acque, dove con un buon risultato potremmo giocare da qui alla fine per toglierci delle soddisfazioni e senza grossi assilli. Ai ragazzi chiedo di continuare sulla strada intrapresa in questo periodo e sono convinto, visto l’atteggiamento avuto in settimana, che lo faranno".