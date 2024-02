Promozione Pontremolese, è l’ora della verità. Vietato sbagliare a Castelnuovo Garfagnana

È complicato spiegare che cosa sia una grande vigilia. Una dimensione strana, fatta di musi lunghi, di mezze frasi, altre urlate, di messaggi furibondi e di spifferi che mettono ancora una volta al centro di particolari considerazioni la squadra e il tecnico della Pontremolese. Sulle voci sempre più insistenti che sostengono che tecnico e Pontremolese sono vicine al divorzio, alla vigilia della partita in programma questo pomeriggio dalle 15, sul “Nardini“, contro i gialloblù del Castelnuovo Garfagnana, è intervenuto il presidente Pier Giorgio Aprili: "Fiducia a Bracaloni, aggiungo che tutti siamo attenzionati a partire dalla società, giocatori e staff tecnico. In estate e a dicembre ci siamo dotati di un parco giocatori ideali e forti di potenzialità per dare la scalata al palco dell’Eccellenza". Un intervento, per certi aspetti dovuto da parte del nocchiero dell’Azzurra, mirato quindi a smentire le voci sempre più insistenti che volevano l’allenatore Bracaloni e la Pontremolese vicine al divorzio, anche se c’è chi dice che la gara di oggi sul "Nardini" contro il Castelnuovo Garfagnana potrebbe costituire l’ultimo appello per il professore di Carrara. Gli spifferi sono nati pochi istanti dopo il pareggio incolore nel mercoledì di campionato contro il Lampo Meridien, dove la squadra attrezzata dalla società di Piazza Caduti di Superga per dare la scalata al palco dell’Eccellenza, nell’occasione ha mostrato tutti i suoi limiti, non solo dal punto di vista caratteriale, ma ha disputato una partita senza idee, gambe e cuore. A undici giornate dall’epilogo, questo non è più il tempo delle attenuanti, nessuno può più sfuggire alle critiche. Il direttore tecnico Simone Lecchini alla vigilia della trasferta in riva al Serchio sorridendo anche se a denti stretti diceva: "A questo punto mi interessa che tutti sappiano che da qui alla fine non sarà una passeggiata: basterà comunque farsi trovare pronti mentalmente e convinti del fatto, che se riusciamo ad esprimere tutte le nostre reali potenzialità, possiamo fare risultato anche in categoria superiore. Disponiamo di potenzialità che si possono esprimere solo attraverso concentrazione e forza d’urto soprattutto mentale". Per l’impegno odierno tornano nuovamente disponibili Gabrielli, Simonelli e Bresciani, in forse la presenza dal primo minuto di Grasselli e Bresciani.

La probabile formazione: Razzoli, Miceli, Filippi, Verdi, Menichetti, Seghi, Bellotti, Gabrielli, Bruzzi, Petracci, Simonelli.