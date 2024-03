Promozione Pontremolese, prova di maturità. Serve una prestazione convincente col Luco

Oggi alle 15 la Pontremolese è nuovamente in campo a Borgo San Lorenzo ospite del Luco per recuperare l’undicesima giornata di ritorno del campionato di Promozione, match rinviato due domeniche fa per le abbondanti piogge cadute in terra fiorentina. Quella di questo pomeriggio allo “Stefano Bini“ contro i padroni di casa del Luco è una partita ad altissimo rischio ma va assolutamente vinta dalla squadra allenata da Alessandro Maurelli e tatticamente modulata dal direttore dell’area tecnica Fabio Bellotti. Una partita ritenuta dai vertici dell’Azzurra come una grande prova di maturità. Per il semplice fatto che tante, troppe volte, la squadra lunigianese non appena si destava dal torpore di un rallentamento alla produzione punti, sul più bello rallentava riportando tutto l’ambiente in una sorta di depressione e di incertezze. La ‘cura’ tattica dettata da Bellotti non ha prodotto gli effetti sperati; infatti, nelle ultime quattro partite la squadra ha racimolato solo cinque punti lasciandone alle viaggianti sette, scendendo dal secondo posto della graduatoria al quarto a ben nove lunghezze dalla regina del torneo Viareggio (52 punti) che deve recuperare ancora una partita. Ecco perché, oggi, in casa del Luco, la Pontremolese ha l’opportunità di dimostrare tutto il suo valore che non è senz’altro inferiore a quello del Viareggio, Pietrasanta e Real Cerretese, e riprendere la rincorsa per ritornare ad appropriarsi del secondo predellino della classifica.

Oggi l’Azzurra dovrà dimostrare con i fatti di essere veramente grande, oppure se dovrà soffrire fino all’ultimo con questa noiosa altalena di risultati e prestazioni. Il presidente Pier Giorgio Aprili che nel corso della stagione ha messo in pratica massicci investimenti per raggiungere il massimo del risultato finale, al “Bini“ vorrebbe rivedere una Pontremolese robusta, compatta al di là delle scelte, decisa a fare ricorso alle cosiddette energie supplettive, quelle che vengono attivate di norma soltanto in caso di necessità. In buona sostanza Verdi e compagni dovranno attingere al serbatoio dell’adrenalina, per devitalizzare in partenza ogni pronostico. Non saranno della partita i lungo degenti Filippi, Vignozzi, Parmigiani, Iaropoli e lo squalificato Lorenzo Bellotti, sicuro l’utilizzo di D’Antongiovanni, mandato fra la sorpresa di tutti in tribuna nell’occasione della partita con il Viareggio, decisione che ha fatto parecchio discutere i vertici societari che hanno chiesto spiegazioni all’area tecnica.