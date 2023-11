Promozione. Portuali-Moie da vetta. Derby Marina-Biagio,. Fabriano cerca punti

Oggi è il giorno della grande sfida tutta anconetana. Che vale la vetta del girone A di Promozione. Portuali-Moie Vallesina, prima contro terza, separate da due punti. Nel mezzo il Sant’Orso che potrebbe – in caso di vittoria contro una Pergolese comunque reduce da un buon periodo e con un pareggio nel big match del Giuliani di Torrette – salire da solo in vetta alla graduatoria. Nei Portuali rientrerà Mascambruni dalla squalifica e dovrebbero esserci anche Gioacchini e Severini, mentre Marzioni è ancora infortunato. La squadra di Rossi invece dovrà fare sempre a meno ormai da tempo dei vari Drzubliak, Giampaoletti e Serantoni e chissà poi come avrà recuperato dalla partita infrasettimanale di Coppa pareggiata a Chiaravalle contro la Biagio? Quest’ultima oggi sarà di scena nel derby di Marina di Montemarciano, contro un avversario che non muove la classifica da tre turni. Un sabato dove scende in campo tutto il girone A. Il Fabriano Cerreto cercherà di ritrovare la vittoria sul campo del Villa San Martino, ultimo in classifica, ma da non sottovalutare visto che sabato ha fermato sul pari il Moie Vallesina in trasferta. A Barbara sale invece la Castelfrettese (entrambe le squadre a quota 13). Osimo Stazione, reduce da due battute di arresto consecutive, va all’assalto sul proprio campo di un Gabicce Gradara penultimo in classifica, ma a cui non manca la qualità. Nel girone B seconda partita casalinga di fila per la Vigor Castelfidardo che cercherà di sfruttare il fattore campo per avvicinare la vetta ospitando il Porto Sant’Elpidio.

Girone A, undicesima giornata (ore 14.30). Oggi: Barbara Monserra-Castelfrettese, Fermignanese-Atletico MondolfoMarotta, Marina-Biagio Nazzaro, Osimo Stazione-Gabicce Gradara, Portuali Ancona-Moie Vallesina, Sant’Orso-Pergolese, Villa San Martino-Fabriano Cerreto, Vismara-Valfoglia.

Classifica: Portuali 20; Sant’Orso 19; Moie Vallesina 18; Biagio Nazzaro Chiaravalle e Fermignanese 17; Fabriano Cerreto e Valfoglia 14; Barbara Monserra, Castelfrettese, Marina e Pergolese 13; Osimo Stazione 11; Vismara e Atletico MondolfoMarotta 9; Gabicce Gradara 7; Villa San Martino 5.

Girone B. Oggi: Aurora Treia-Atletico Centobuchi, Elpidiense Cascinare-Sangiorgese M., Matelica-Appignanese, Monticelli-Cluentina, Palmense-Casette Verdini, Rapagnano-Corridonia, Vigor Castelfidardo-Porto Sant’Elpidio. Domani: Potenza Picena-Trodica.

Classifica: Trodica 20; Sangiorgese M., Atletico Centobuchi, Vigor Castelfidardo, Elpidiense Cascinare e Matelica 16; Porto Sant’Elpidio 15; Palmense, Cluentina, Monticelli e Corridonia 14; Casette Verdini 11; Appignanese 9; Potenza Picena e Aurora Treia 8; Rapagnano 7.