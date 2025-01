Promozione. Portuense di misura, tre punti col Felsina

portuense

PORTUENSE: Cattozzo, Alberi, Sovrani, Di Domenico (11’st Fantoni), Masiero, Taroni, Masu (26’st Sassoli), Formigoni, Baglietti (11’st Renzi), Braghiroli (foto), Rossi. A disp: Cova, Cocchi, Zappaterra. All. Fusconi.

FELSINA: Maiella, Vallasciani, Grande, Sambarino, Vignudelli, Chiriaco, Orsini (23’st Brunori), Gamberini, Adeyemi (32’st Boni), Grazia, Matta (45+3’st Colace). A disp: Capitani Alexander, Capitani Matteo, Perin, Di Mascio, Inzaina, D’Apote. All. Buttignon.

Arbitro: Andrey Llovyak di Bologna.

Marcatore: 28’st Chiriaco.

Note: ammoniti Formigoni, Adeyemi e Matta. Allontanati due dirigenti accompagnatori del Felsina.

Cade di nuovo la Portuense, è bastato un colpo di testa non irresistibile di Chiriaco per portare a casa i tre punti e far sprofondare i rossoneri nella fascia playout. Va detto che la rosa della Portuense era all’osso, senza Gaiani, Mariani Batista, Simeoni e Mirontsev, oltre a mister Mariani squalificato fino alla fine di gennaio. In attacco si è inventato centravanti il difensore centrale Alberi, una mossa che ha funzionato. Tant’è vero che l’unica occasione del primo tempo è il frutto di una combinazione tra Baglietti e l’ex difensore della Comacchiese, che si presenta davanti a Maiella, che sventa in uscita. Nel secondo tempo botta e risposta all’8’ e al 9’, dapprima un colpo di testa di Alberi e poi un tiro dalla distanza dell’ex Grazia, che sibila vicino al palo. E’ una partita che si avvia a uno stiracchiato pareggio, quando il portiere Cattozzo si fa una dormita sul colpo di testa senza pretese di Chiriaco. La Portuense a questo punto esce dal letargo, il nuovo entrato Fantoni nel recupero sfugge al suo controllore, il diagonale dal limite colpisce il palo a portiere battuto. Nel recupero di Prima categoria il Pontelagoscuro sconfigge 4-0 a domicilio il Santa Maria Codifiume. Dopo appena 10’ i biancazzurri sono già avanti di due gol, con Bottura e Moratelli. Prima dell’intervallo cala il tris con Zappi, che poi arrotonda nella ripresa.

Franco Vanini