Promozione, Prima e Seconda categoria. Derby Forcoli-Peccioli. Castelfranco precipita

Dalla Promozione alla Seconda categoria, risultati, classifiche e programmi d domenica. In Promozione girone B pareggi senza reti per le capolista San Miniato Basso (contro l’Urbino Taccola) e Sestese (Colli Marittimi). Due compagini di metà classifica hanno bloccato sullo zero a zero le due prime della classe che ora sono inseguite a cinque lunghezze dal Belvedere. Saline al quarto posto a dieci punti di distacco dalla terza posizione. San Miniato quartultimo. Domenica Invicta Sauro-Sestese e Colli Marittimi-San Miniato Basso. Per le capolista ancora de compagini di metà classifica in cerca di punti per non finire nella zona a rischio.

In Prima categoria girone B il San Giuliano batte anche il Forcoli ed è sempre più solo in vetta. Seguono Selvatelle, Atletico Etruria, Forcoli e Pecciolese in zona play off, poi Sanromanese, Staffoli e Fornacette Casarosa appena sopra la zona play out e Ponsacco quartultimo, in piena zona spareggi per la salvezza. Domenica lo scontro più incerto è a Forcoli dove arriva la Pecciolese. Ma anche Fornacette Casarosa-San Giuliano e San Frediano-Ponsacco sono match molto attesi. Nel girone E il Pomarance prende una sonora batosta dalla capolista Massa Valpiana ma continua la sua corsa a metà classifica.

In Seconda categoria girone B il Monteserra vince sul campo del San Macario Oltreserchio e prende una boccata d’ossigeno per la corsa-salvezza. Pari del Sextum Bientina che continua a rincorrere la capolista Gorfigliano distante dieci punti. Domenica Academy Tau-Sextum Bientina e Monteserra-Barga. Nel girone C la Volterrana è seconda con 41 punti a sei dalla capolista Portuale, Castelnuovo Valdicecina a 35 e Lajatico, ultimo, con 14. L’ultima giornata ha visto la Volterrana vincere 2-1 sul Montieri e Castelnuovo battere 2-0 il Salivoli. Il Lajatico ha perso a Vada. Domenica Audace Isola d’Elba-Volterrana, Rosignano-Castelnuovo e Lajatico-Academy Livorno. Nel girone D la Stella Rossa pareggia ma mantiene sei punti di vantaggio sulle secondo Acciaiolo e Ponte a Cappiano. Precipita il Castelfranco, ora a soli tre punti dalla zona play out. Domenica la capolista a Treggiaia.