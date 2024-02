Promozione, Prima e Seconda categoria. Ponsacco ora rischia. La Stella Rossa allunga

Nel girone B di Promozione continua la corsa a braccetto al primo posto del San Miniato Basso con la Sestese. Domenica le due capolista hanno vinto in trasferta, rispettivamente sui campi di Colli Marittimi e Invicta Sauro, e domenica affronteranno, in casa, Montelupo e San Miniato. L’impressione è che la vittoria del girone, e la promozione in Eccellenza, si deciderà l’ultima giornata, il 5 maggio, quando le due capolista si affronteranno sul campo di Sesto Fiorentino. Nello stesso girone, quarto posto per il Saline, mentre Colli Marittimi e San Miniato viaggiano in posizioni di medio-bassa classifica e devono guardarsi le spalle per non finire nella bagarre dei play out.

Nel girone B di Prima categoria è lotta solo per un posto nei plòay off e per non retrocedere. In corsa per gli spareggi promozione Selvatelle (40 punti), Forcoli (39), Atletico Etruria (37) e Pecciolese (34). A due punti di distanza la Sanromanese e a cinque lo Staffoli. Fornacette Casarosa (22) è in una posizione piuttosto tranquilla di metà classifica, mentre il Ponsacco (19) è penultimo e deve fare punti per la salvezza.

In Seconda categoria, girone D, la Stella Rossa allunga in testa alla classifica sul Ponte a Cappiano. Ora sono otto i punti di distacco. Si risolleva il Castelfranco che batte il Crespina e anche il Santa Maria a Monte, che resta ultimo, vincendo a Guasticce, sale a 16 punti, a tre lunghezze dal Casciana Terme Lari. Nel girone C di Seconda la Volterrana vince con poker sul campo dell’Audace Isola d’Elba, il Lajatico si impone sull’Academy Livorno, mentre il Castelnuovo Valdicecina perde a Rosignano. Volterrana seconda con 44 punti a sei di distanza dalla capolista Portuale. Nel girone B Sextum Bientina perde e scivola al terzo posto. Monteserra vince e sale in quintultima posizione a quota venti.