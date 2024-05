Promozione, primi verdetti. Due semifinali da brivido

La stagione del campionato di Promozione entra nella fase cruciale con le due semifinali in campo neutro del quadrangolare fra le seconde squadre dei tre gironi: Real Cerretese (girone A), San Miniato Basso (girone B) e Grassina (girone C), più l’Antella vincitrice della Coppa Italia. Le due formazioni vincenti si sfideranno domenica 2 giugno per la finale che vale la promozione in Eccellenza 2024-25. Le perdenti, sempre il 2 giugno, si affronteranno per il 3° e 4° posto per una classifica di merito per eventuali ripescaggi.

Per regolamento, se al termine dei 90’ regolamentari persistesse la parità si effettueranno due tempi supplementari e poi i rigore. Queste le gare odierne in programma alle ore 16.

Antella 99-Real Cerretese (stadio "G. Bellucci" di Agliana). Dopo 20 giorni di stand by, l’Antella che ha vinto la Coppa Italia, torna in campo per una sfida che vale una stagione. La squadra di Morandi è pronta a dare il massimo puntando su i suoi uomini migliori: Tacconi, Santucci, Picchi, Grattarola, Merciai, Samuele Manetti, Castiglione, eccetera. La Cerretese di Petroni che ha eliminato il Pietrasanta, non avrà Grasseschi squalificato, ma può contare sugli attaccanti Khalil Bouhafa capocannoniere del girone A con 19 reti, più Fedi e Melani.

Grassina-San Miniato Basso (stadio del "Bisenzio" di Signa). Con il groppo in gola per l’improvvisa scomparsa del team manager Fabio Franci, il Grassina dopo aver eliminato il Sansovino affronta il coriaceo San Miniato Basso (privo di Mancini). Non avendo lo squalificato Alfarano, il tecnico Cellini è probabile che ripieghi su Magnolfi o Pierattini, confermando in difesa Meazzini e Tomberli. A centrocampo per Metafonti, Natale, Fabiani e Dini si prospetta un gran lavoro per rifornire nei migliori dei modi gli attaccanti Baccini e Simoni.

Giovanni Puleri