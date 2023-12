Promozione, protesta il GabicceGradara con il suo diesse dopo la sconfitta con la Volante. Cipriani: "Brava Pergolese, meno l’arbitro»

Sono i Portuali Dorica i campioni di inverno della Promozione (girone A). Dietro a meno 3 il Sant’Orso e il Fabriano Cerreto. In zona playout il Villa San Martino e l’Atletico Mondolfo Marotta. Chiude il Vismara.

I numeri. 25 le reti della 15ª giornata (15 in più della precedente). Miglior attacco dei Portuali (25), miglior difesa del Fabriano Cerreto (10), peggior difesa del Villa San Martino (28). La Castelfrettese ha più pareggi (9).

Il commento. Il Gabicce Gradara ancora in emergenza (out Bartolini, Betti, Tombari, Franca, Scarpellini, Gabrielli e Pierri in panchina non pienamente recuperato e con Domini out dopo appena 23 minuti), cade in casa con la Pergolese per 2-1. "Siamo amareggiati – dice il ds del Gabicce Gradara Filippo Cipriani – avremmo meritato quanto meno di pareggiare e arrabbiati per un arbitraggio inadeguato per rigori concessi e gestione del match. La Pergolese ha raccolto il massimo con il minimo sforzo e le facciamo i complimenti, noi abbiamo sfiorato più volte la marcatura". Di Carbonari (foto) i due rigori decisivi.

Marcatori. 9 reti Montagnoli (Biagio Nazzaro), 8 De Marco (Portuali Dorica) e Nardone (Barbara Monserra), 7 Canulli (Biagio Nazzaro), 6 Beta (Castelfrettese), Muratori (S.Orso) e Messina (Villa San Martino); 5 Camilloni (Osimo Stazione), Costantini (Gabicce Gradara) e Diomede (Valfoglia); 4 Piermattei (Marina), Rossi (Vismara), Cinotti (Fermignanese), Zuppardo (Fabriano Cerreto), Donati (S. Orso), Renzi (Vismara), Brega (Barbara Monserra) e Mascambruni (Portuali Dorica).

La squadra della settimana. 1)Tavoni (Portuali Dorica), 2)Capomagi (Vismara), 3)Labate (Fermignanese), 4)Staffolani (Osimo Stazione), 5) Ortolani (BiagiO Nazzaro), 6)Carloni (Marina), 7)Costantini (Gabicce Gradara), 8)Carbonari (Pergolese), 9)Messina (Villa San Martino), 10)Diomede (Valfoglia), 11) Pieralisi (Moie Vallesina). All. M. Guiducci (Pergolese). Arbitro El Mouhsini di Pesaro (Marina- Fabriano Cerreto). Amedeo Pisciolini