Promozione: qui Pietrasanta. Uno scontro diretto in chiave playoff

Secondo in classifica il Pietrasanta più che guardare al Viareggio capolista (che è a +6) punta a consolidare il proprio secondo posto e ad attivare la forbice di punti dalla quinta in classifica così da saltare la semifinale playoff e accedere, in posizione di favore, direttamente alla finale secca del girone A. Oggi alle 15.30 al “XIX Settembre“ l’occasione è ghiotta nello scontro diretto contro una Lunigiana Pontremolese in crisi di risultati (vincendoci contro la manderebbe a -7). Negli avversari mancheranno il grande ex Seghi (infortunato), Filippi e lo squalificato Bellotti. Nel Pietrasanta invece nella partitella del giovedì ha avuto un piccolo problema Genovali che dunque è in forte dubbio (se non ce la fa è pronto Da Prato). Togneri si è ristirato (per lui un vero calvario con ben 7 infortuni nello stesso punto solo negli ultimi 2 anni). Raffaetà sta recuperando pian piano da quel problema al polpaccio accusato un mese fa. In difesa quindi la coperta rischia di essere un po’ corta per Giuseppe Della Bona. In mediana e davanti ci sono tutti. A dirigere l’incontro ci sarà Rudy Ogliormino di Piombino, coadiuvato da Prashan Seneviratna di Pontedera e Simone Mazzoni di Prato.

Probabile formazione (3-5-2): 1 Citti; 5 Genovali (Da Prato), 4 S. Ceciarini, 3 Laucci; 7 Szabo, 10 Fra. Tosi (Bondielli), 6 Ghelardoni, 8 Vaselli (2004) (Tragni, 2003), 2 Bonuccelli (2003) (Lorieri, 2004); 9 Mengali, 11 Falorni (Pinelli). All. Della Bona.