Promozione: qui Viareggio. Serve un... Lampo per avvicinare il titolo

Dopo la rifinitura di ieri mattina il Viareggio può sorridere perché in pratica per la prima volta in stagione ha tutti gli effettivi a disposizione... e dunque Stefano Santini ha l’imbarazzo della scelta in ogni zona del campo. L’importanza del match odierno con la Lampo Meridien è nota. La sensazione netta è che se il Viareggio esce “indenne“ (magari con 4 punti... se non con 6) dalle prossime due partite (quella di oggi e poi la prossima a Castelnuovo Garfagnana) sia fatta per la vittoria di un campionato che i bianconeri hanno saldamente in mano. Questa quintultima giornata della stagione regolare oggi vede fischio d’inizio alle 15.30 al Marco Polo Sports Center per le zebre. Nella Lampo out per squalifica Raffi ma ci sono tanti big: dal versiliese Maiorana a Chianese, da Pirone a Mazzanti. Arbitra Mattia Solito di Piombino coi guardalinee Marco Argiolas di Pisa e Marco Di Spigno di Livorno. I dubbi di Santini sono tanti, soprattutto in mezzo al campo e in attacco. Ora diventa difficile fare scelte.

Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Carpita; 2 C. Belluomini, 5 Ricci (2003), 6 Bertacca, 3 Sapienza (2004); 11 Benassi, 4 Pizza (Minichino), 10 Marinai; 8 Fazzini; 9 Brega, 7 G. Ceciarini (Chicchiarelli). All. S. Santini.