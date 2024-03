Promozione. Real Cerretese a valanga contro Monsummano. Sblocca Bouhafa, Menconi e Fedi mettono i sigilli

REAL CERRETESE

3

MONSUMMANO

1

REAL CERRETESE: Battini, Pagliai, Grasseschi, Cerboni, Lamberti (75’ Tramacere,) Mordaga, Fedi, Nieri (88’ Masoni), Melani, Bouhafa, Menconi. A disp.: Nigro, Michelotti, Falco, Lapi, Spinelli G., Pisano L., Bosco . All.: Petroni Andrea

MONSUMMANO: Grasso, Saquella (46’ Bertelli), Perillo, Vitiello, Citti R., Agnorelli, Moncini (35’ Dal Poggetto), Antonelli, Sordi, Silvano (73’ Dal Porto), Ferrara. A disp.: Baldi, Goti, Tardiola, Covino, Malucchi, Mancino, Bertelli. All.: Maatteoni Mirco

Arbitro: Annalisa Borriello di Pontedera Reti: 32’ Bouhafa, 70’ Menconi, 87’ Fedi, 93’ Sordi

CERRETO GUIDI - Vittoria molto importante per la Real Cerretese che prima della sosta riesce ad andare a riposo con tre punti alquanto significativi. Anche oggi i locali si ritrovavano a doversi fronteggiare con degli infortuni importanti. Un primo tempo che non ha regalato molte emozioni dal punto di vista del gioco, una partita molto combattuta soprattutto in mezzo al campo. Al 32’ è Bouhafa a portare avanti i locali su un’azione improvvisa. Nel secondo tempo subito un’occasione importante per il Monsummano che non riesce a ribattere in rete una grossa e ghiotta occasione. Il 2-0 arriva al termine di una bellissima azione conclusa perfettamente da Menconi che sigla il raddoppio. Nei minuti finali ci pensa Fedi a chiudere i conti con il suo 3-0, a nulla serve il gol su rigore di Sordi.