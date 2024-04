Promozione. Real Cerretese e Montelupo in trasferta

Entra nel vivo nel girone A la volata per la promozione diretta e per il miglior piazzamento in vista dei play-off. Tra le tre squadre in lizza, raccolte in appena 4 punti c’è anche la Real Cerretese. I biancoverdi sono impegnati alle 15.30 sul campo del Settimello, avversario da prendere con le molle nonostante abbia praticamente la metà dei punti dei ’medicei’. I padroni di casa devono infatti difendere la loro posizione per avere il vantaggio del campo nel play-out salvezza. Mister Petroni non potrà contare su bomber Bouhafa, squalificato (2 turni di stop). Alla stessa ora, ma nel girone B, trasferta anche per il Montelupo che sarà di scena al Boschi di Firenze contro il Centro Storico Lebowski. Sfiorata la conquista della Coppa Toscana, ko in finale con l’Antella, i padroni di casa hanno 7 punti in più degli amaranto, che dovranno provare a riscattare le ultime 4 sconfitte consecutive. La squadra di Lucchesi, addirittura, non vince dallo scorso 28 febbraio, 1-0 al Saline.