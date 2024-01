Promozione. Real Cerretese in casa. Un incontro insidioso

Osservato il proprio turno di riposo la Real Cerretese fa oggi il suo esordio nel girone di ritorno del raggruppamento A di Promozione. Alle 15 (nuovo orario di partenza per i campionati dilettantistici) i biancoverdi ospitano al Palatresi il San Marco Avenza. Avversario insidioso, al di là dei 15 punti di ritardo, come dimostrano le ultime due vittorie consecutive ottenute dai carrarini contro Larcianese e Dicomano. Tornati al secondo posto dietro al Viareggio (per ora infatti non è stata omologata l’ultima vittoria della Pontremolese sulla Larcianese per un ricorso dei viola pistoiesi) i ragazzi di mister Petroni hanno l’opportunità di riprendere la propria corsa di vertice, ma servirà il giusto atteggiamento. Nel girone B, invece, il Montelupo sarà di scena a Uliveto Terme. Una gara sulla carta complicata visto che i pisani sono quinti con 25 punti, 4 in più degli amaranto. Nelle ultime due partite, dove è riuscito a mantenere la porta inviolata, la squadra di Lucchesi ha comunque mostrato segnali di crescita, quanto meno sotto il piano delle prestazioni. Deve invece ritrovare ancora maggior smalto in fase di finalizzazione. Solo un gol negli ultimi 180 minuti e per giunta all’ultimo minuto di recupero contro l’Invictasauro.

Si.Ci.