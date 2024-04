Promozione. Retrocede il Cotignola dopo il pari col Classe. Terzo il Solarolo

Solarolo (col vantaggio del fattore campo) e Faenza (senza tale vantaggio) alla semifinale dei playoff; Cotignola retrocesso in Prima categoria dopo 7 campionati di Promozione e 3 di Eccellenza. Sono questi gli ultimi esiti del turno conclusivo di ‘regular season’ del campionato di Promozione. Nel girone C, il successo 1-0 (rete di Piancastelli a 12’ dal termine) ha regalato la pole position al Solarolo, che ha chiuso al 3° posto a quota 64. La formazione di mister Assirelli è arrivata a parimerito con la Portuense, ma il vantaggio degli scontri diretti (4-1 e 1-1), garantirà la semifinale playoff di domenica prossima contro gli estensi, fra le mura amiche, e col vantaggio dell’accesso alla finalissima contro il Valsanterno, in caso di parità dopo i supplementari. Lo Sparta Castel Bolognese ha invece chiuso al 9° posto nonostante il ko esterno 2-0 col Casumaro. Nel girone D, uno scialbo 0-0 ha ‘condannato’ il Faenza a disputare fuori casa la semifinale playoff contro il Fratta Terme. I manfredi, che hanno terminato la stagione al 4° posto con 61 punti a -1 dal Fratta Terme, non hanno sfruttato il mezzo passo falso dei termali, raggiunti sul 3-3 al 95’ dal Misano. Ora, la formazione di mister Vezzoli, domenica prossima, dovrà andare a vincere a Fratta Terme (1-1 in campionato all’andata; 2-0 al ritorno al Neri) per poter accedere alla finale contro il Cattolica. Da segnalare che, con 65 reti (13 Lucarelli; 11 Gjordumi e Pezzi; 8 Bagnolini), il Faenza ha terminato la regular season col miglior attacco. L’1-1 di Classe è stato invece fatale al Cotignola, che ha fallito in extremis l’accesso ai playout. La rete di Pirazzoli al 12’ della ripresa, aveva messo il match su un binario favorevole. Il pareggio di Foresio al 25’ ha invece rovinato tutti i piani. Un successo avrebbe permesso di mantenere attivo il meccanismo degli spareggi. I concomitanti successi di Civitella e Verucchio hanno invece vanificato gli sforzi. Il San Pietro in Vincoli ha terminato la stagione al 5° posto col 3-1 corsaro contro il Bellariva (reti di Montemaggi,. De Luca, Maraouane). La Del Duca Grama ha pareggiato 1-1 (Corzani) in casa col Torconca, mentre il Cervia non è riuscito a frenare la carica del Cattolica, che ha inflitto un severo 5-0 al fanalino di coda.