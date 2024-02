Promozione Riflettori puntati al “ Lunezia“. Pontremolese decisa a rimettersi in moto contro la Lampo

Impegnata nell’anticipo della 23ª giornata del campionato di Promozione, la Pontremolesequesto pomeriggio riparte, dopo il turno di riposo, dal Lunezia affrontando alle 15 la Lampo Meridien, pistoiesi che nei caldi mesi ferragostani venivano con Viareggio, Pietrasanta, Real Cerretese, eletti dall’osservatorio del girone A come squadra in grado di dare la scalata all’Eccellenza. L’Azzurra (40 punti), dopo la sconfitta a tavolino inflitta dal giudice sportivo (0-3) per l’utilizzo dello squalificato Gabrielli contro la Larcianese, oggi, ha l’assoluto bisogno di rimettersi in moto, soprattutto per non scollarsi ulteriormente dalla capoclassifica Viareggio che viaggia con 42 punti e con una partita da recuperare. Ecco lo spirito con il quale la squadra di Bracaloni (nella foto) dovrà scendere in campo.

"Contro i pistoiesi – sostiene il dt Lecchini – dobbiamo dare prova della nostra forza d’urto, di deterrente all’amarezza, di fuoco che deve rimanere sempre acceso. Invito a considerare che dobbiamo continuare a credere nelle nostre reali potenzialità senza mollare di un solo centimetro. Solo così potremo regalarci altre soddisfazioni che passano solo attraverso le vittorie. Invito i nostri sostenitori a rimanere vicini alla squadra in questa fase importante della stagione".

Ebal.