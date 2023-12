Promozione: RIFLETTORI SU Anzolavino-msp e TREBBO-ATLETICO CASTENASO. Il Felsina di Regno batte 3-1 la Portuense nell’anticipo

Si è aperta ieri con l’anticipo tra Felsina e Portuense la diciassettesima giornata del girone C di Promozione. A spuntarla, con il risultato di 3-1, è stata la formazione bolognese guidata dal tecnico Riccardo Regno. Il turno sarà completato oggi alle 14,30. I derby bolognesi offerti da quest’ultima domenica di calcio dilettanti del 2023 sono due: l’Anzolavino di Eugenio Lanfranchi ospiterà l’Msp di Giuseppe Brunetti mentre il Trebbo di Alessandro Valtorta se la vedrà tra le mura amiche con l’Atletico Castenaso di Gianni Mazzoni. Per quanto riguarda le altre, la capolista Osteria Grande non ha alcuna intenzione di fermarsi: il team di Vito Melotti, primo in classifica con ben sette lunghezze di vantaggio sulla principale inseguitrice Solarolo, sarà impegnato sul terreno di gioco del Placci Bubano.

Trasferta tutt’altro che semplice anche per lo Junior Corticella di Fabrice Cavina, che cercherà di uscire con un risultato positivo dal difficilissimo terreno di gioco della Comacchiese. Match interno, infine, per il Fossolo di Leopoldo Santaniello che, ultimo in classifica a quota 7, farà di tutto per aggiudicarsi la sfida salvezza casalinga contro la diretta rivale Fontanelice.