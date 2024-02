Promozione, riflettori sul derby grossetano. Il Belvedere rischia sul campo dell’Invicta Nel 19° turno di Promozione, il Belvedere affronta l'Invictasauro in un derby maremmano. Entrambe le squadre cercano una vittoria per risollevarsi in classifica. L'Atletico Maremma gioca contro il fanalino di coda Porta Romana, mentre il Sant'Andrea affronta il San Miniato.