Promozione San Marco a caccia del blitz esterno. Ghiotta chance in casa del Settimello penultimo

PONTREMOLI

San Piero a Sieve al terzo posto con 28 punti, Pontremolese quarta a una lunghezza. Quella in programma questo pomeriggio, alle 14,30, al Comunale di via Donatello in terra fiorentina, è senza se e senza una partita clou del campionato di Promozione, girone A. Ma la fotografia dell’attuale situazione della squadra azzurra l’ha fatta il nocchiero Pier Giorgio Aprili appena dopo l’allenamento di rifinitura della squadra. "La partita contro il San Piero a Sieve è decisiva per il nostro campionato: non siamo più nelle condizioni di poter fare altri passi falsi lontano da casa". Un concetto elementare, ma comunque assai importante: quasi mai il presidente si era espresso con termini così decisi per presentare una partita della Pontremolese. Aprili che in settimana ha ufficializzato l’operazione in entrata – scontata – di Elia Bruzzi, la più gettonata anche perché ispirata dall’area dirigenziale, ci parla dell’ambizioso tentativo di allestire una macchina offensiva di assoluto valore per il palco della Promozione, poi ha sottolineato quanto sia importante non fallire l’appuntamento con la vittoria. La Pontremolese deve prendere i tre punti per non scollarsi dalla capoclasse Viareggio che ha un turno facile e, soprattutto, avvicinarsi alla Real Cerretese, seconda, impegnata sull’ostico campo della Larcianese.

"La partita è molto importante, ma anche molto difficile e noi dovremmo essere bravi nell’affrontarla come se fosse una finale. Dopo la pagina amara di Viareggio ci eravamo proposti la giusta continuità di risultati e questa è arrivata grazie al pari con il Pietrasanta e le due vittorie con Monsummano e Pieve Fosciana. Adesso ci troviamo nelle condizioni di dover recuperare qualche punto rispetto all’area-promozione. Noi, però, arrivati a questo punto abbiamo l’obbligo di vincere. Non esistono altre strade. Altrimenti… ".

Ebal.