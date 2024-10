Promozione San Marco all’esame Pietrasanta. La Pontremolese chiede strada al Marginone

Bel banco di prova questo pomeriggio (ore 15,30) per la San Marco che nel campionato di Promozione sarà ospite del Pietrasanta, squadra che rimane una delle principali candidate al salto di categoria nonostante un avvio di stagione non brillante. I rossoblù si sposteranno in Versilia senza uno dei loro attaccanti di riferimento, Jonathan Bitep, che deve scontare un turno di squalifica dopo l’espulsione rimediata nella gara di domenica. Il cartellino rosso, rimediato per aver superato l’area tecnica, è costato ancora più caro al tecnico Marco Cenderelli che è stato appiedato dal giudice sportivo sino al 20 ottobre e non potrà sedersi in panchina per le prossime tre partite. Il direttore sportivo Gabriele Panizzi proprio prima della chiusura del mercato del 30 settembre ha completato la rosa aggiungendovi altre due quote dell’annata 2005.

Dalla Massese è arrivato il bomber Alessandro Corbani mentre è stato preso in prestito di Giuseppe Iaropoli, ragazzo mancino che può fare l’esterno sia alto che basso. Per quanto riguarda la formazione degli avenzini l’assenza di Bitep accelererà l’ingresso in squadra dal primo minuto di Tito Marabese che farà coppia in avanti con Raffi. Marabese è già stato decisivo al suo esordio siglando il gol vittoria a Margine Coperta contro il Casalguidi e per poco non lo è stato anche alla Covetta contro il Firenze Ovest mancando per poco il gol del pareggio in pieno recupero.

Gianluca Bondielli