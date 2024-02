Promozione, san marco avenza impegnata sul sintetico del “Nelli“ contro una diretta concorrente alla salvezza. Panizzi: "Battere il Viaccia ci permetterebbe di ridurre lo svantaggio a sole 2 lunghezze»

La San Marco cerca punti salvezza quest’oggi a Oste di Montemurlo contro il Viaccia. La formazione rossoblù ha recuperato sia Aliboni, ripresosi dal problema alla caviglia, sia l’influenzato Shqypi. Mister Alessi, quindi, rispetto a mercoledì avrà qualche cambio in più a disposizione. "Affrontiamo una squadra che all’andata abbiamo battuto 4 a 1 – racconta il direttore sportivo Gabriele Panizzi – e superarla di nuovo ci permetterebbe di metterla nel mirino portandoci a 2 punti di distanza ma con una partita in meno. Il Viaccia è un avversario che gioca e ti viene a prendere. Fin qui ha fatto risultati altalenanti perché ultimamente ha pareggiato ad esempio con la Real Cerretese e battuto l’Alleanza Giovanile ma in precedenza aveva anche perso tre partite di fila".

"Giocheremo su un bel sintetico – prosegue – , quello dell’impianto sportivo “Nelli“, e questo dovrebbe contribuire a far uscir fuori una partita piacevole fra due squadre che puntano sul gioco. Noi adesso più in generale avremo un trittico di gare nel quale all’andata abbiamo fatto punteggio pieno. Sarebbe importante ripeterci perché questo ci permetterebbe di arrivare con più tranquillità ai difficili scontri con Viareggio e Pietrasanta. Non dimentichiamoci, poi, che fra circa un mese è in calendario la semifinale di Coppa a cui teniamo molto ed aver già ipotecato la salvezza ci consentirebbe di giocarci questa partita secca in casa del Centro Storico Lebowski con minori patemi".