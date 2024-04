PROMOZIONE. Sansovino raggiunta dall’Antella. Testini adesso punta sui playoff

Adesso l’attenzione si sposta tutta sui playoff in casa Sansovino. La squadra di Enrico Testini d’altronde era appesa ai risultati della capolista Affrico che vincendo ad Alberoro, a tre turni dalla fine del campionato, ha raggiunto la matematica promozione in Eccellenza. La Sansovino, avanti 2-0 e poi raggiunta sul 2-2 dall’Antella, adesso deve puntare tutto sui playoff. I ragazzi di Testini sono secondi e vista la fobrice attiva dal quinto posto sarebbero virtualmente in finale ma devono guardarsi dal Grassina, terzo a soli due punti di ritardo. Domenica alle 16 in calendario c’è Grassina-Torrita e il derby Sansovino-Alberoro