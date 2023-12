Promozione. Scatta l’ora del derby. Larcianese nel Mugello

Il derby tra Lampo Meridien e Monsummano infiamma la Valdinievole nella 14ª giornata del girone A della Promozione toscana. Domani alle 14,30, allo stadio dei Giardinetti di Lamporecchio, si due compagini locali si sfidano con obiettivi diversi: la Lampo è ancora agganciata al treno di testa, mentre il Monsummano punta ad allungare la mano sulle zone nobili della classifica.

In casa Lampo, si registra l’esordio stagionale in campionato per il nuovo allenatore Federico Magrini, subentrato a Montagnolo al timone della squadra e che ha già affrontato il battesimo del fuoco mercoledì nella sfida di Coppa Italia. Si preannuncia un bel derby della Valdinievole tra due squadre che navigano nella parte sinistra della classifica, e che hanno ancora a portata di mano un posto al sole. Una gara incerta, dunque, sicuramente intensa e spettacolare, che richiamerà ai Giardinetti numerosi tifosi.

Dal canto suo, il Monsummano arriva al derby dopo la sconfitta per 2-0, subita allo "Strulli" per mano della Pontremolese. La voglia di rivincita e di rivalsa tra gli amaranto è tanta. Inoltre, la squadra allenata da Matteoni ha finora fatto più punti fuori casa, grazie alle cinque vittorie conquistate (l’unica sconfitta subìta lontano dal terreno di casa è arrivata sul campo della capolista Viareggio). Le possibilità di centrare un altro risultato positivo, potrebbero essere elevate, a maggior ragione se dovesse rientrare anche qualche pedina importante che ultimamente era rimasta fuori per infortunio o per squalifica. Intanto il mercato invernale inizia a entrare nel vivo: il ds Fanucci ha messo sotto contratto Emanuele Sordi, ex attaccante di Montecatini, Zenith Prato e Signa, per rafforzare il reparto avanzato della compagine monsummanese, che da pochi giorni ha dovuto dire addio a Pietro Citera.

Il programma di giornata si completa con l’anticipo di oggi alle 14,30, che vede la Larcianese anticipare (come da calendario): l’appuntamento è in Mugello sul campo dell’Alleanza Giovanile Dicomano. La squadra avversaria, con 10 punti, occupa il quartultimo posto della classifica generale. Nell’ultima giornata di campionato ha vinto in trasferta per una 3-0 sul campo del Settimello. L’allenatore Cerasa, dopo il turno di riposo della scorsa settimana, avrà la rosa a completa disposizione, rafforzata dai tre nuovi innesti arrivati in settimana: si tratta del centrocampista in quota classe 2005 Nizar Lebbaraa, proveniente dal Tuttocuoio; dall’esterno difensivo classe 2004 Thomas Dinucci, che arriva dal dal River Pieve; e dal centrocampista classe 1999 Fabio Maccagnola, fin qui in forza al Fucecchio. dal Fucecchio. A Dicomano arbitrerà il Grigoriadis della sezione di Siena.

Mancini-Lo Iacono