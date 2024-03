Promozione. Sestese rischia a Montelupo. Settignanese cerca punti d’oro

Girone A (ore 15) - Lampo Meridien-Luco (arbitro Noto di Pisa). Luco alla ricerca dei tre punti. Assente Marucelli. Dicomano-Pieve Fosciana (Briganti di Carrara). Dicomano con il lutto al braccio per il consigliere Walter Consolati. Rientrano Faye, Carnevale e Zeni. Larcianese-San Piero a Sieve (1-1) arbitro Costantini di Livorno. San Piero privo di Santilli, ballottaggio fra Jori e Giani. Riposa il Settimello.

Girone B - Montelupo-Sestese (Leonetti di Firenze). La capolista Sestese con il rientro di Matteo Giacomo è al completo. Invicta Sauro-Lebowski (Calise di Piombino). Assenti Ciabatti, Frutti e Gualandi, con Calbi, Celentano e Ciancaleoni pronti a dare sostegno alla squadra. San Miniato-Porta Romana (Alessia Lisi di Empoli). De Carlo deve rinunciare a Cerrato ma dovrà conquistare i tre punti.

Girone C - Affrico-Sansovino (Corti di Prato). Per la capolista Affrico è una sfida che vale una grossa fetta di stagione, guai a sprecarla. A Papini, Vecchi e Centrone cercare il gol. Torrenieri-Antella (Ferri Gori di Arezzo). Con la testa già alla semifinale di Coppa Italia, l’Antella vuole uscire indenne. Settignanese-Chiantigiana (Schinco di Arezzo). La Settignanese recupera Giustarini ma non avrà Capanni. Grassina-Montalcino (Nafra sez. Valdarno). Prima della gara ci sarà una cerimonia per ricordare lo scomparso presidente rossoverde Paolo Casini.

Gli anticipi: Colli Marittimi-A. Picchi (2-1), Urbino Taccola-Atl. Maremma (0-2) e Casentino Academy-Fiesole (0-1, 87’ Meini).

G. Pul.