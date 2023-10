PROMOZIONE. Sfida trabocchetto per la Real Cerretese. Il Montelupo vuole riprendere la corsa

Una lanciata Real Cerretese è attesa oggi da una di quelle sfide che si potrebbero benissimo definire ‘trabocchetto’, ovvero piene di inside, che si possono complicare terribilmente se non affrontate col giusto atteggiamento. Tradotto: servono concentrazione, lucidità e grinta per non andare incontro a brutte sorprese. Ma nelle ultime uscite la Real Cerretese ha dimostrato di essere una squadra solida. Dopo il brillante successo in casa del Viaccia – terza vittoria di fila in trasferta – i biancoverdi ora ospitano (si fa per dire visto che ancora una volta i medicei dovranno giocare sul campo neutro di San Donato a San Miniato per la momentanea indisponibilità del Palatresi di Cerreto Guidi) infatti alle 15.30 il Maliseti, squadra che è ancora in cerca della prima vittoria stagionale. La squadra di mister Petroni, che ha una gara in meno avendo già riposato, ha 7 punti di vantaggio ma in trasferta gli amaranto pratesi hanno perso (di misura) solo sul campo della capolista San Piero a Sieve. Questo per quanto riguarda il girone A di Promozione, mentre nel raggruppamento B il Montelupo cercherà di riprendere la propria corsa da Piombino ( calcio d’inizio alle 15.30) contro un Atletico in crescita: 2 vittorie per 2-0 nelle ultime 2 uscite. Del resto finora il Montelupo è imbattuto in trasferta con un successo e un pari e può contare sull’attacco più prolifico del girone.