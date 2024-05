Promozione. Simone Siligardi nuovo allenatore. Il suo vice sarà Omar Dallari

La Bagnolese, precipitata in Promozione dopo un campionato a dir poco imbarazzante (8 punti, 30 sconfitte, 77 gol subiti e solo 21 realizzati), ha scelto il nuovo allenatore.

E’ Simone Silvestri (nella foto), classe 1976, che torna a Bagnolo dove era già stato come attaccante nel 1996. "Essere tornato al Fratelli Campari – ha detto il neo allenatore – è stata un’emozione fortissima. E’ la prima volta che mi capita, in carriera, di tornare come allenatore in una piazza dove ero stato da giocatore".

Nel 1998-1999, Silvestri vinse in rossoblù il campionato di Eccellenza, mentre la stagione successiva segnò, nel derby esterno contro il Reggiolo, il gol della salvezza in Serie D. Silvestri ha poi

iniziato la carriera di allenatore come vice di Gianluca Piccinini al Brescello, poi da primo al Boretto in 1ª categoria e al Bibbiano/San Polo in Eccellenza. L’ultima esperienza al Luzzara, dove ha vinto il campionato di 1ª e fino a metà dicembre quando è stato esonerato.

Il suo vice è Omar Dallari, una vita da difensore nel calcio dilettanti.

L’obbiettivo è tornare a far risplendere il calcio a Bagnolo, dopo le ultime stagioni molto negative.

E’ arrivato un nuovo direttore generale, Antonio Algeri, artefice del progetto Virtus Libertas, che ha ambizioni e competenze.

Di sicuro fare peggio delle ultime gestioni del presidente Giuseppe Conti è impossibile.