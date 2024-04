Promozione. Squalificati. Aquila e Ferretti del Matelica

I provvedimenti del giudice sportivo nei campionati di Promozione e Prima categoria. Promozione. Due gare a Brando della Cluentina. Un turno a Filipponi (Atletico Centobuchi); Aquila e Ferretti (Matelica), Titone (Trodica), Lasku (Appignanese), Fratini (Aurora Treia), Pietrucci (Monticelli). Ammenda di 250 euro al Potenza Picena "perché – si legge nella motivazione – alcuni suoi sostenitori, durante la gara, hanno fatto esplodere un petardo ed accesso alcuni fumogeni. Per aver inoltre un esagitato, a fine gara, proferito alcune minacce all’indirizzo dell’allenatore avversario". Ammenda di 150 euro all’Elpidiense Cascinare "in quanto un soggetto non identificato dall’arbitro, entrato nello spogliatoio avversario per cercare un confronto con un calciatore espulso, ha causato l’interruzione del gioco per alcuni minuti".

Prima categoria. Due gare: Cardinali (Falcor), Maraschio (Passatempese). Una giornata: Di Marino (Caldarola), Fede (Camerino), Orlando (Esanatoglia), Tesare (Folgore Castelraimondo), Basili (Montecosaro), Mengoni (Montemilone Pollenza), Mercanti (Passatempo), Conte e Marcantoni (Falcor Pinturetta), Torresani, Camilletti e Petrini (Portorecanati), Scarponi (San Claudio), Cicconofri (Vigor Montecosaro).