Promozione, successo di prestigio sul Solarolo. Consandolo di misura col gol di Baglietti

consandolo

1

solarolo

0

CONSANDOLO: Darraji, Gaiani, Ambrosecchia, Brandolini, Liri, Trentini, Dell’Isola (28’st Gentili), Giberti, Colino (41’st Fabbri), Badjie, Baglietti (35’st Vallesani). A disp. Guerra, Merighi, Rossi, Tufa, Tirotta. All. Dirani.

SOLAROLO: Luce, Mengozzi, Randi (6’st Venturelli), Franceschini, Ravaglia, Mongardi, Rimini, Errani Simone (32’st Billi), Sona, Lanzoni, Fernandi (6’st Piancastelli). All. Assirelli.

Arbitro: Fogacci di Bologna.

Marcatore: 40’pt Baglietti.

Note: ammoniti Badjie e Baglietti.

Grande colpo del Consandolo, che vince a spese del lanciatissimo Solarolo, seconda forza del girone. E’ la vittima preferita dei rossoblù, che avevano vinto anche all’andata. E’ stata una partita avara di bel gioco, con poche occasioni, da una parte e dall’altra. Al 13’ il primo squillo, Sona direttamente su punizione impegna Darraji, una conclusione insidiosa, che rimbalza sul terreno prima di essere deviata in angolo dal portiere, con una parata in tuffo. La risposta arriva al 19’ con Liri, una conclusione in girata di prima intenzione cui Luce risponde presente. Al 32’ sponda di Colino per Baglietti, tiro di controbalzo che centra il palo. Al 40’ il gol che decide l’incontro. Badjie raccoglie sulla trequarti, si beve Mengozzi con un guizzo imprendibile, mette in mezzo dove Baglietti è bravo ad anticipare tutti e a mettere in rete con una zampata al volo. Nel secondo tempo è un assedio del Solarolo, tanta pressione ma nessuna vera occasione da gol, fino al 20’ quando la retroguardia del Consandolo per poco non si complica la vita. Darraji cincischia nel rinvio, Sona capisce la scarsa sensibilità con i piedi del portiere rossoblù, gli ruba palla e tira nella porta rimasta sguarnita, Brandolini in acrobazia respinge sulla linea di porta. Sospiro di sollievo per i tifosi argentani, ma il direttore di gara decreta calcio di rigore, salvo rivedere la decisione dietro suggerimento del meglio piazzato guardalinee. Di qui in avanti succede poco e niente, tanti lanci lunghi dei biancorossi romagnoli, a senza costruire opportunità da rete.

Franco Vanini