Promozione. Testini ha cambiato marcia. La sua Sansovino ora sogna

AREZZO

Alzi la mano chi pensava ad una Sansovino così straripante, non ad inizio stagione, ma guardando la classifica prima della pausa natalizia. Ed invece eccola qua la corazzata arancioblù, da tutti considerata e annoverata la big del girone in estate e che tuttavia a inizio stagione ha trovato qualche difficoltà di troppo. Difficoltà che si sono tradotte con una rincorsa alle prime posizioni dove l’Affrico dell’ex arancioblù Tognozzi aveva fatto il vuoto e con un Grassina in grande spolvero. La Sansovino però ha fatto quadrato, merito anche di un tecnico che il campionato lo conosce come Enrico Testini, uno dei profili più interessanti nel panorama dilettantistico aretino. Un tecnico che ha scritto pagine importanti a Cortona prima di approdare nel senese, vincendo un anno fa il campionato di Promozione con l’Asta accettando poi la chiamata o per meglio dire la sfida del presidente Iacomoni. Oggi la Sansovino dopo aver occupato la terza posizione in classifica, con un distacco fino a sette punti dal primato, sta macinando gioco e risultati. Nelle ultime cinque partite ha ottenuto altrettante vittorie. Nessuna squadra ha fatto meglio e così con l’Affrico che ha ha ottenuto tre vittorie e un pareggio, ecco servito un testa a testa infuocato. Solo due i punti di differenza, con la Sansovino che adesso vanta il miglior attacco (40 gol) e una difesa tra le più solide, così come i fiorentini.

Testini ha fatto cambiare marcia al suo gruppo e sa che domenica il derby con il Montagnano (ore 14.30) è quanto mai scivoloso, ma che serve un altro mattoncino sperando poi che gli avversari trovino a loro volta difficoltà sul terreno della Settignanese per un altro derby infuocato.