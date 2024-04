Promozione tra verdetti e speranze. Il Sant’ Orso ai playoff, la Pergolese ci crede

Nel girone A a due giornate dalla fine il Fabriano Cerreto è matematicamente promosso in Eccellenza. Stesso discorso nel girone B per il Matelica. Ritornando al girone A, cartai primi con 56 punti e il trio Moie, Portuali Dorica e Sant’Orso secondo a quota 48. L’altro posto per i playoff è occupato dalla Biagio Nazzaro (44). Può sperare di rientrare nella griglia spareggi la Pergolese (nella foto l’allenatore Max Guidetti) , sesta a quota 41. Il Vismara lascia l’ultimo posto (quello della retrocessione diretta) all’Atletico Mondolfo Marotta che comunque può sperare di riagguantare i playout che in questo momento sono occupati da Vismara (24 punti), Osimo Stazione (25), Gabicce Gradara (26) e Castelfrettese (28). Ormai salva Il Villa San Martino (33).

I commenti. Simone Pazzaglia mister della Fermignanese (1-1 a Fabriano) commenta: Abbiamo fatto una bella partita contro la squadra che ha meritatamente vinto il campionato. Nel primo tempo mi è piaciuto l’approccio, con personalità e senza paura, nei primi 7 minuti abbiamo tirato in porta 3 volte. Poi abbiamo fatto un errore e regalato il rigore. Nel secondo tempo abbiamo attaccato con continuità pur non creando grandi occasioni fino al gol del meritato pareggio da parte di Labate".Pierangelo Fulgini trainer del S.Orso uscito sconfitto a Castelferretti: "Abbiamo disputato una buonissima partita tenendo con autorità il campo e creando diverse occasioni da gol, non meritavamo di perdere, in alcune occasioni però, siamo stati troppo superficiali e questo errore con una Castelfrettese assetata di punti ci è costato l’intera posta". La scongitta del Villa San Martino al "Benelli" contro il Vismara è commentata dal diesse Luca Bocci: "Purtroppo non abbiamo gestito al meglio il vantaggio, ci siamo abbassati e lasciato troppo campo, poi ci sta anche il merito degli avversari che hanno trovato due bei gol". Del pareggio del Mondolfo Marotta contro il Marina parla il ds Paolo Pretelli: "Nel primo tempo le incursioni sulle corsie esterne del Marina ci hanno messo in difficoltà, poi per assurdo dopo l’espulsione di Bastos è arrivata la scossa e abbiamo avuto occasioni nella ripresa. Risultato giusto". La vittoria del Valfoglia nel derby con il Gabicce Gradara è commentata da Andrea Rossi, dg del Valfoglia: "Contro il Gabicce Gradara cercavamo un risultato positivo per archiviare matematicamente il discorso salvezza diretta. È arrivata una vittoria (1-0) che mancava in casa dalla prima giornata di ritorno contro la Castelfrettese, al termine di una partita in cui non ci siamo espressi a livello di gioco come altre volte. Nel primo tempo nonostante il vantaggio, abbiamo sofferto la spinta del Gabicce Gradara. Nella ripresa con un atteggiamento più conservatorio, non abbiamo sfruttato alcune buone ripartenze, ma al contempo rischiato anche poco se non nei minuti di recupero con Torsani. Con due giornate di anticipo tagliamo un traguardo non scontato e facile da raggiungere per i tanti problemi di infortuni che abbiamo avuto nei mesi di febbraio e marzo".

La squadra della settimana. 1)Moscatelli (Atletico Mondolfo Marotta), 2) Lucchetti (Castelfrettese), 3)Giobellina (Barbara Monserra), 4)De Angelis (S.Orso), 5)Giovagnoli (Marina), 6)Marini (Moie Vallesina), 7)Paoli (Villa San Martino), 8)Labate (Fermignanese), 9)Renzi (Vismara), 10)Bucefalo (Pergolese), 11)Cirulli (Valfoglia). Allenbatore. Max Guiducci (Pergolese). Arbitro Spadoni di Pesaro (Moie Vallesina-Barbara).

Amedeo Pisciolini