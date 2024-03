Promozione. Trasferta amara per l’Invictasauro: calo nel finale, il Saline ne approfitta

L’Invictasauro cede 3-0 sul campo del Saline nel recupero della ventiquattresima giornata del girone B di Promozione.

La sfida era stata rinviata due settimane fa per l’impraticabile del terreno di gioco di Ponteginori. La formazione di Saline di Volterra si è imposta 3-0 nel finale di gara. I padroni di casa hanno sfruttato un calo dei grossetani. La sfida si è sbloccata al 27’ della ripresa con la prima rete di Fabbri, poi seguita dal centro di Zaccariello al terzo minuto di recupero. Al quinto di recupero è arrivata la doppietta di Fabbri. Per i grossetani si tratta di un brutto stop che li lascia a quota 32 punti in classifica a metà graduatoria, ma adesso a sole tre lunghezze dalla zona playout. Il Saline invece sale a quota 47 punti, allungando sull’Atletico Maremma e confermandosi al quarto posto. SALINE: Frongillo, Franceschi, Borri, Dell’Aversana, Salemmo, Cosimi, Fabbri, Zaccariello, Bernardoni, Tartaglione, Passalacqua. A disposizione: Ioele, Burchianti, Bacci, Pappalardo, Manetti, Braccini, Rigoni, Pascarella, Doda. All. Ciricosta. INVICTASAURO: Nunziatini, Tropi, Sabbatini, Affabile, Savini, Agnelli, Scalabrelli, Brogelli, Villani, Rossetti, Greco. A disposizione: Speroni, Raito, Bianchi, Angelini, Tavarnesi, Paccagnini, Berti. All. De Masi. Arbitro: Giusti di Livorno

Reti: 27’st, 50’st Fabbri, 48’st Zaccariello. Note: espulso al 16’st Tropi.