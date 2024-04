Promozione, trasferte per Cerretese e Montelupo ’Medicei’ in Garfagnana, amaranto a Livorno

Tre settimane dopo l’ultima partita, domenica importante oggi (fischio d’inizio alle 15.30) per le due compagini locali impegnate nel campionato di Promozione. Partiamo dal girone A, dove la Real Cerretese sarà di scena al Terni di San Romano in Garfagnana per affrontare il fanalino di coda Pieve Fosciana. I padroni di casa hanno solo 12 punti ed appena 2 vittorie stagionali, ma hanno comunque già fatto faticare alcune delle big del girone per portare a casa l’intera posta in palio. Mister Petroni per l’occasione dovrà probabilmente ancora fare a meno di Meucci e Fioravanti, ma per il resto dovrebbe avere tutti a disposizione. I biancoverdi hanno bisogno di punti per blindare i play-off e puntare al 2° posto.

Nel raggruppamento B, invece, il Montelupo andrà a far visita al Picchi Livorno, terzultimo in classifica. Sfida importate per gli amaranto per avvicinarsi in maniera decisa alla salvezza. Mister Lucchesi dovrà fare a meno dell’infortunato Cintelli, ma spera di recuperare Ulivieri, alle prese con un risentimento muscolare.

Si.Ci.