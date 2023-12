PROMOZIONE. Tre punti d’oro di rigore per il Pieve Fosciana

PIEVE FOSCIANA

LAMPO MERIDIEN

PIEVE FOSCIANA: Regoli, Nelli, Telloli (82’ Ghiloni), Pietrazzini, Matteoni, Orsetti, Giunta, Turri, Pugliese (75’ Valdrighi), Rocco (62’ Da Prato), Bertellotti (92’ Tardelli). All.: Martinelli.

LAMPO MERIDIEN: Tirabasso, Pastorini, Borghean, Di Vito, Massaro, Simi, Aquilante (62’ Maiorana), Mazzanti, Pirone, Del Fà, Chianese. All.: Magrini.

Arbitro: Cornello di Firenze.

Rete: 72’ Pugliese (rig.).

Note: 71’ espulso Simi.

PIEVE FOSCIANA - Primo successo stagionale del Pieve Fosciana che torna a sperare nel miracolo-salvezza. Sfida dura e difficile contro il quotato Lampo Meridien, salito in Garfagnana per fare bottino pieno, ma punito da un contropiede dei biancorossi, con Bertellotti che salta il portiere e tira: Simi, con le mani, salva sulla linea; rosso per il difensore e rigore, realizzato con freddezza da Pugliese. Poi i ragazzi di Martinelli soffrono, lottano su ogni pallone e resistono alla reazione pistoiese, conquistando tre punti d’oro.

F. B.