Promozione, turno agevole per la Real Cerretese. Il Montelupo riceve il Lebowski nel big-match

Impegni casalinghi questo pomeriggio (fischio d’inizio alle 14.30) per Real Cerretese e Montelupo nel campionato di Promozione. Partiamo dai biancoverdi medicei, che per la 15esima giornata del girone A ospitano al Palatresi il Settimello. Una sfida che sulla carta non dovrebbe presentare particolari difficoltà alla truppa di Petroni, visto che gli ospiti sono penultimi con appena 6 punti ed hanno perso 10 delle 12 partite disputate finora, subendo ben 25 reti (peggior attacco). Al contrario la Real Cerretese ha l’attacco più prolifico del girone con 32 gol (oltre 2 centri di media a partita). Per quanto riguarda il 13esimo turno del raggruppamento B, invece, scontro diretto in chiave play-off per il Montelupo, che riceve al Castellani il Centro Storico Lebowski. Entrambe hanno 16 punti con i fiorentini che in settimana hanno inflitto la prima sconfitta stagionale alla corazzata San Miniato Basso nella seconda giornata del triangolare degli ottavi di finale di Coppa Italia. Nel primo turno della stessa competizione si sono già affrontati anche amaranto e grigioneri con quest’ultimi che ebbero la meglio pareggiando 2-2 a Montelupo dopo aver vinto 2-1 in casa all’andata.

Si.Ci.